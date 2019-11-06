У таких матчах гартується молодь

У четвертому турі чемпіонату України серед жіночих команд суперліги волейболісткам тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» випало на виїзді помірятися силами з дебютантом елітного дивізіону, «Прометеєм» із Кам’янська Дніпропетровської області. Попри статус новачка, команда, яку грошовиті власники місцевого спортивного клубу довірили очолити добре знаному тернопільським прихильникам гри над сіткою Андрієві Романовичу, знову довела, що відразу ж готова посперечатися як з южненським «Хіміком», так і з іншими колективами за чемпіонський титул.

І, на думку багатьох фахівців, саме «Прометей», а не «Хімік» є фаворитом нинішньої першості. Завдяки запропонованим більш ніж прийнятним фінансовим умовам нашому землякові вдалося укласти контракти з чотирма волейболістками, які два останні сезони ставали разом із ним чемпіонами України саме в складі «Хіміка» — вихованками тернопільського клубу Катериною Дудник і Діаною Карпець, а також зі ще одним гравцем першого темпу Дарією Дрозд і пасуючою Оленою Напалковою. Додайте сюди ще чотирьох колишніх гравців «Галичанки» — партнерку останньої по амплуа Ангеліну Мірчеву, ліберо Вікторію Дельрос із її чималим досвідом виступів у закордонних клубах, а також Анну Єфременко, юну Катерину Ткаченко, ще одного вундеркінда вітчизняного волейболу Діану Франкевич із Вінниці, до яких приєдналася і бразильська легіонерка Лайза Феррейро. Чого ще потрібно, аби спробувати здійснити заплановане?

Утім, дії дебютанток ще далекі від ідеальних. У попередньому турі це вдалося довести вінницькому «Білозгару», який удома зумів здолати фаворитів в одній із партій. Тож і жевріла надія, що й підопічним Віктора Туркули, які до четвертого туру теж іще не знали гіркоти поразок, буде під силу скласти гідну конкуренцію іменитим дебютанткам. Так воно, зрештою, і сталося. Однак, на жаль, тільки в повторному поєдинку. В першому ж, як розповів наставник нашої команди, суперниці чи не повністю «вибили» тернопільських волейболісток із прийому, чим і зумовлені підсумкові рахунки трьох необхідних для перемоги господарок майданчика сетів — 25:15, 25:15, 25:17.

Куди цікавіше і напруженіше розгорталися події минулої суботи. Коли м’яч від рук приймаючих летить не бозна-куди, а в напрямку досвідченого диспетчера команди Тетяни Хилюк, уже й вона здатна заслужити компліменти з боку не надто обізнаних коментаторів: мовляв, змогла значно урізноманітнити власні дії. І, звісно, за дієвої підтримки Олександри Міленко, гравців першого темпу Марини Мазенко та Марії Лозинської, юних Валерії Дрьомової з Мартою Федик не тільки суттєво перешкоджати суперницям вбивати «цвяшки» на чужий бік майданчика, а й раз за разом заставати їх зненацька.

Кінцівка стартової партії, щоправда, знову залишилася за «Прометеєм» — 25:16. А ось в ендшпілі другої вже волейболістки «Галичанки» мали всі підстави розраховувати на успіх. Настільки, що Андрієві Романовичу довелося терміново змінювати розігруючу Олену Напалкову на Ангеліну Мірчеву, до якої не було зауважень першого ігрового дня. На жаль, Валерії Дрьомовій не пощастило реалізувати два сетболи, чим суперниці негайно скористалися — 25:23.

Спробували волейболістки «Галичанки» змагатися на рівних і в третій партії. Однак десь із її середини господаркам знову вдалося піти у відрив і здобути другу підряд перемогу з рахунком 3:0 — 25:17.

Результати інших матчів четвертого туру: «Хімік» (Южне) — «Білозгар» (Вінниця) — 3:0, 3:0, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Волинь» (Луцьк) — 3:1, 3:1, «Полісся» (Житомир) — «Університет» (Чернігів) — 3:0, 3:1.

Серйозне випробування очікує на волейболісток «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» і в п’ятому турі, на матчі якого до них у гості 15—16 листопада завітає «Хімік».

Фото із сайту Федерації волейболу України