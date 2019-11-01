У Тернополі 1 листопада відбудуться дві поминальні ходи

Сьогодні, 1 листопада, – 73 роки із дня смерті митрополита Андрея Шептицького. У знак пам’яті про Українського Мойсея у Тернополі о 18.00 годині відбудеться молитовна хода від Катедрального собору до його пам’ятника за адресою вулиця Січових Стрільців, 6А. Перед цим о 14.00 годині відбудеться піша хода з нагоди 99-ої річниці утворення ЗУНР з Майдану Волі до могил Січових Стрільців (Микулинецьке кладовище), де відбудеться мітинг-реквієм. Митрополит Андрей Шептицький — український релігійний діяч, предстоятель Української греко-католицької церкви. Належав до знатного галицького роду Шептицьких. Доктор права. За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. У 1905 році заснував Національний музей у Львові і придбав для нього велику кількість експонатів. Підтримував українську економічну діяльність.