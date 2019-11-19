Умови переходу на спрощену систему

Згідно з підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Причому здійснити перехід на спрощену систему оподаткування згаданий суб’єкт господарювання може один раз протягом календарного року. Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці підпункту 298.1.4, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Кодексу.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Тобто при прийнятті юридичною особою рішення про перехід на спрощену систему оподаткування з першого січня наступного року заява до контролюючого органу подається не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку нового року разом із розрахунком доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

А дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви з врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період, що залишився до кінця року після подання заяви.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області