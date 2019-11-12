Відновила роботу волейбольна федерація

Після багаторічної перерви відновила роботу федерація волейболу Тернопільської області. Серед тих, хто ініціював таке рішення, фахівці одного з найпопулярніших у нашому краї видів спорту, гравці, судді, громадські активісти.

На проведених нещодавно зборах, до їх честі, не робилося акценту на тому, що попереднє керівництво громадської спортивної організації практично самоусунулося від роботи. Однак усі погодилися з думкою, що відновлення роботи федерації сприятиме активізації розвитку волейболу на Тернопільщині, зростанню рівня майстерності як місцевих команд майстрів, які нині виступають у трьох вітчизняних лігах, так і аматорських із дитячо-юнацькими колективами, створенню належних умов для підготовки волейболістів та їх участі в різноманітних змаганнях.

Особливо з огляду на те, останнім часом команди з Тернопільщини, причому не тільки дорослі, домоглися доволі вагомих успіхів на всеукраїнській арені.

Новим президентом громадської організації «Федерація волейболу Тернопільської області» присутні на зборах одноголосно вибрали начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександра Богомола. Його першим заступником став Юрій Кравцов, заступниками — Катерина Барабаш і Олег Іващенко. Обрані також правління в складі тринадцяти осіб і секретар.

Після завершення процедури реєстрації перше, що планує зробити новообране керівництво федерації, укласти договір про співпрацю з Федерацією волейболу України. Далі ж — копітка громадська робота з популяризації волейболу на Тернопільщині.

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