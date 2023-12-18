Перед сусідами не соромно

Як і зазвичай, наприкінці кожного року більшість із нас звикла підбивати підсумки зробленого. Не стали винятком і члени виконавчого комітету місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області.

Річне підсумкове засідання прихильників сучасного олімпійського руху нашого краю нещодавно відбулося під керівництвом його голови, народного депутата України Івана Калаура. Навіть критична оцінка зробленого — переконаний Іван Романович — усе ж дозволяє дійти висновку, що їм із соратниками не соромно перед колегами з інших областей.

Про це свідчать проведені в територіальних громадах зональні і фінальні старти «Олімпійського лелеченяти», олімпійський урок, семінари з представниками громад краю, інші традиційні зібрання під егідою Національного олімпійського комітету України.

Хоча меж для вдосконалення, звісно ж, не має. Насамперед варто згадати не надто тісну співпрацю з представниками владних структур. Як не намагалися олімпійські активісти її налагодити, іноді здавалося, що місцеві чиновники не надто серйозно сприймають громадську спортивну організацію.

Члени виконавчого комітету місцевого осередку НОКу України розглянули також стан справ із підготовкою юних тернопільських спортсменів до IV зимових юнацьких Олімпійських ігор. Директорка Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Світлана Крикончук повідомила, що четверо наших земляків гарантовано візьмуть у них участь. А ще один саночник цілком може на них не потрапити через «містечкові» інтереси сусідів із Львівщини. Тому й настійно попросила членів виконавчого комітету на чолі з Іваном Калауром спробувати негайно відновити справедливість.

Що ж до планів на рік, що наближається, то члени виконавчого комітету мають намір і далі популяризувати сучасний олімпійський рух на Тернопільщині.

Натомість днем пізніше у Федерації легкої атлетики Тернопільської області традиційні урочистості з нагоди вшанування найкращих місцевих прихильників «королеви спорту» у році, що минає, співпали з її черговою звітно-виборною конференцією. Тож усе розпочалося із святкової частини зібрання.

Як було відзначено головою громадської спортивної організації «Федерація легкої атлетики Тернопільської області» Валерієм Єднаком, у 2023-му наші краяни під час виступів на міжнародних і вітчизняних змаганнях у різних вікових групах завоювали 62 медалі та встановили тринадцять рекордів області.

Двоє з них — Наталія Стребкова і Тетяна Когут удостоїлися честі потрапити до збірної України. Кандидатами до неї стали Віктор Гнатів та Ігор Висоцький. А до резерву національної команди зарахували Матвія Чауша.

За підсумками виступів у 2023-му році найкращими легкоатлетами серед дорослих стали вже згадана Наталія Стребкова та Олександр Шилівський. Серед молоді віком до 23-х років відзначені Ігор Висоцький і Тетяна Когут, серед юніорів — Андрій Кравець та Анастасія Мазурок, серед юнаків і дівчат двох вікових груп — відповідно Ольга Правецька і Максим Лаврик, а також Аліна Посівайло та Анатолій Соляник.

Не забули, звісно, і про наставників спортсменів. Не шкодуючи часу, зусиль і здоров’я їх готували до того, аби стали майстрами, Богдан Дуда, Василь Яковів, Іван Панасюк, Ольга Стефанишина, Назар і Софія Рибії, Євген Кармелюк, Галина Шмуляєва, Володимир Небельський, Іван Чуба та інші.

А за підсумками роботи звітно-виборної конференції головою Федерації легкої атлетики Тернопільської області знову обрали Валерія Єднака.

На фото: Олексій НАВРОЦЬКИЙ разом зі своїми наставниками Галино ШМУЛЯЄВОЮ і Леонідом ДАХНОВСЬКИМ.

Фото із соціальних мереж.