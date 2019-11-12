Відзначили учасників операції Об’єднаних сил, підбили підсумки роботи

Нещодавно перший заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області, полковник податкової міліції Олег Гаркуша провів нараду оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області. Під час засідання фахівці підбили підсумки роботи за десять місяців 2019 року.

На початку наради Олег Гаркуша привітав із поверненням додому після чергової ротації співробітників податкової міліції. Вони пліч-о-пліч із військовослужбовцями Збройних сил України, бійцями Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, представниками інших силових та правоохоронних органів самовіддано виконували свій службовий обов’язок на лінії зіткнення із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.

— Представники податкової міліції Тернопільщини гідно несли службу на Сході України, — зазначив Олег Гаркуша. — За що багато з них отримали відзнаки Президента України, відомчі відзнаки, відзнаки керівника Антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та керівників Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, нагороди від громадських організацій.

Відтак за сумлінне виконання обов’язків у районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей керівник вручив співробітникам, які повернулися додому, оголошені подяки від Тернопільської обласної державної адміністрації.

Опісля учасники наради обговорили підсумки роботи податкової міліції за січень-жовтень 2019 року. Перший заступник начальника ГУ ДФС в області Олег Гаркуша зазначив, що основний акцент у роботі оперативного та слідчого підрозділів податкової міліції було зроблено на економічній складовій — забезпеченні надходжень коштів до бюджету. З початку року підрозділами податкової міліції Тернопільщини забезпечено надходження до державного бюджету 22,1 мільйона гривень, що дало змогу посісти друге місце серед інших регіонів України за інтегрованим показником економічного ефекту.

Завдяки превентивним заходам вдалося запобігти втратам бюджету ще на 6,8 мільйон гривень. Інакше бюджет не дорахувався б акцизного податку та зазнав би втрат через оборудки з ПДВ.

— Незважаючи на суттєве посилення санкцій за порушення порядку обігу підакцизних товарів, дана сфера залишається однією з найбільш криміналізованих, — наголосив посадовець. — Упродовж десяти місяців цього року вилучено підакцизних товарно-матеріальних цінностей на 32,1 мільйона гривень, що на тридцять відсотків більше, ніж в аналогічному торішньому періоді. В тому числі податкові міліціонери конфіскували понад 2,7 тисячі дал спирту, понад 4,7 тисячі дал незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 36,5 тисячі пачок тютюнових виробів, 188 тонн пально-мастильних матеріалів. За цей час припинили діяльність одинадцять підпільних цехів із виготовлення фальсифікату. До суду спрямували одинадцять кримінальних проваджень, одне з яких стосовно організованої злочинної групи. Судами прийняті рішення про конфіскацію контрафактної підакцизної продукції на суму 8,9 мільйона гривень. Загалом же за підсумками цієї роботи упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму 5,9 мільйона гривень.

У взаємодії із Тернопільською митницею ДФС проводяться заходи щодо викриття та припинення правопорушень у митній сфері. Після розгляду протоколів про порушення митних правил, складених на основі матеріалів податкової міліції, застосовано штрафні санкції на суму 330 тисяч гривень. Окрім цього, за результатами роботи із відпрацювання інформації оперативних підрозділів додатково надійшло до бюджету 2,4 мільйона гривень митних платежів за рахунок перегляду митної вартості.

— Економічна безпека нашої країни потребує захисту, а ми стоїмо на сторожі економічних інтересів нашої держави, — підсумував перший заступник начальника ГУ ДФС у Тернопільській області, полковник податкової міліції Олег Гаркуша. — Тому й надалі необхідно протидіяти злочинній діяльності та несплаті податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області