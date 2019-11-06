Юні олімпійці вшанували пам’ять земляка

На початку цього тижня всі 28 учнів, які навчаються в навчально-виховному комплексі села Стіжок Шумської об’єднаної територіальної громади, стали учасниками «Дитячих олімпійських стартів». Цими змаганнями вирішили вшанувати пам’ять свого земляка, навідника зенітно-артилерійського підрозділу третього батальйону 80-ї аеромобільної бригади В’ячеслава Мельника, який загинув 20 січня 2015 року в бою за Донецький аеропорт.

На спортивне свято завітали перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, голова Тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Георгій Гунтік, мама посмертно нагородженого орденом «За мужність» III ступеня В’ячеслава Мельника Ірина Петрівна, колишній випускник навчального закладу, а нині його меценат Левко Тимощук із Великобританії, вчителі і батьки учнів.

Після виконання Державного гімну присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять кіборга В’ячеслава Мельника, всіх українських військовиків, полеглих за волю України. З усіх же виступів почесних гостей особливо запам’ятався зворушливий вірш Ірини Петрівни про свого сина. У виконанні ж учнів школи пролунали українські пісні.

А вчитель фізичної культури місцевого НВК Віта Устич підготувала для юних фізкультурників із десяток різноманітних комбінованих естафет, за перемогу в яких сперечалися дві команди — «Червона калина» і «Булава». За участь у змаганнях школярів нагородили пам’ятними призами від Національного олімпійського комітету України.

На завершення ж гості щиро подякували директорці Стіжоцького НВК Тамарі Саланді за гарно організовані спортивні старти, пропаганду сучасного олімпійського руху.

Фото з архіву організаторів