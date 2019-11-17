Запрошують узяти участь в опитуванні

Державна податкова служба, ідучи в ногу з часом, дотримуючись світових тенденцій, не перестає змінюватися та удосконалюватися. Істина народжується в діалозі, тому відомству дуже важливо почути думку платників.

Адже хто, як не вони, на практиці відчувають усі переваги та недосконалості тих чи інших сервісів? Тому саме користувачі, зі свого боку можуть внести пропозиції щодо розширення сфери послуг, вказати, які вже з діючих електронних сервісів можна покращити.

Тому Державна податкова служба України за участю Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України проводить загальнонаціональне опитування. Триває воно з 28 жовтня по 30 листопада 2019 року. Мета — визначити, наскільки платники податків задоволені рівнем сервісного обслуговування, ідентифікувати проблемні питання, що потребують особливої уваги з метою покращення надання послуг.

Отримані результати будуть використані для підготовки плану дій з удосконалення сервісів податкової служби під час реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику.

Варто мати на увазі, що опитування є анонімним та добровільним. Відповіді залишаться конфіденційними.

Тож, шановні платники, ДПС України звертається до вас із проханням взяти активну участь в опитуванні. Заповнити анкету можна за посиланням https://forms.gle/mu4MCSzTFXk9dH5f8 .

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області