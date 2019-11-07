Завтра — фінал «Перших кроків»

З інтервалом у день визначилася і друга четвірка фіналістів традиційних змагань учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя «Перші кроки». Учора фахівці обласного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та управління освіти Тернопільської міської ради провели другий зональний турнір у спортивному залі ЗОШ №24.

Успіхи у виконанні комплексу вправ ранкової гігієнічної зарядки без допомоги вчителя, а також у п’ятьох різноманітних естафетах на швидкість, влучність і спритність дозволили продовжити боротьбу господарям турніру, а також їхнім ровесникам із 18-ї, 25-ї і 5-ї шкіл.

За ці досягнення фіналістів нагородили грамотами, а решту учасників — відзнаками за участь у змаганнях. Уже завтра, 8 листопада, фінальні старти «Перших кроків» відбудуться в Тернопільській ЗОШ №27 імені Віктора Гурняка.

Афіша з архіву організаторів