Сьогодні, 22 листопада, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стадії плей-оф Ліги націй. Саме після неї наприкінці березня наступного року стануть відомі імена чотирьох останніх учасників чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Варто, мабуть, нагадати, що по чотири путівки до стикових матчів були зарезервовані для кожного дивізіону Ліги націй. Гарантовані вони були переможцям чотирьох груп. Якщо ж останні вже пробилися до фінальної частини чемпіонату через відбірковий турнір, їхні місця діставалися наступній у рейтингу команді, яка кваліфікацію провалила. Коли ж у дивізіоні не назбирувалося чотирьох учасників стикових матчів, вакантні місця займали збірні з нижчих дивізіонів за рейтингом Ліги націй. Яскравий приклад — дивізіон А, де залишилася одна Ісландія. Причому переможці груп не переходять до плей-офф вищого дивізіону.

Отож, у півфіналах зіграють:

Шлях А

Ісландія — Румунія

Болгарія — Угорщина

Фінал прийме переможець пари Угорщина — Болгарія

Шлях В

Боснія — Північна Ірландія

Словаччина — Ірландія

Фінал прийме переможець пари Боснія — Північна Ірландія

Шлях С

Шотландія — Ізраїль

Норвегія — Сербія

Фінал прийме переможець пари Норвегія — Сербія

Шлях D

Грузія — Білорусь

Північна Македонія — Косово

Фінал прийме переможець пари Грузія — Білорусь

Півфінали відбудуться 26-го, фінали — 31-го березня 2020 року.

Уже відомо, що у фінальному турнірі чемпіонату Європи збірна України виступить у групі С, де її суперником уже точно буде збірна Нідерландів. За результатами сьогоднішнього жеребкування Румунія опинилася на шляху А, де в півфіналі зустрінеться з Ісландією. А в іншому півфіналі зіграють Болгарія та Угорщина. Тому, оскільки Угорщина є однією з країн-організаторок Євро-2020, переможець плей-оф цього шляху зіграє на чемпіонаті або в нашій групі, або в групі F, де на нього вже очікує Німеччина. Причому переможець шляху D також відправиться до однієї з цих двох груп — залежатиме це від переможця шляху А.

Тобто суперником збірної України з четвертого кошика посіву на чемпіонаті стане котрась із таких команд: Ісландія, Румунія, Болгарія, Білорусь, Грузія, Косово чи Північна Македонія. А з третього кошика співвітчизникам під час призначеного на 30 листопада жеребкування можуть випасти Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція або Чехія.

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