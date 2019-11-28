Зимуватимуть лідерами

Двоградусний мороз, який минулої суботи нагадав про неминуче, та все ж, очевидно, запізніле через глобальне потепління настання зими в наших краях, не злякав понад тисячу прихильників тернопільської «Ниви». Як же ж не провести улюбленців на тривалу перерву.

І підопічні Василя Малика, який саме 23 листопада святкував 51-й день народження, не підвели ні вболівальників, ні наставника, якому, з усього видно, заздалегідь краватку в подарунок не приготували. Хоча й непросто склалася завершальна в другому колі і в цьому році домашня гра 22-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги з аутсайдером групи «А», «Оболонню-2» з Бучі, бажаної перемоги зелено-жовті все-таки досягли.

Вирішальною стала 60-та хвилина. Можна, звісно, сказати, що єдиний у зустрічі гол виник, так би мовити, «з нічого». Однак оптимісти, без сумніву, дотримуватимуться іншої думки. Мовляв, господарі досягли успіху завдяки нестандартним діям одного зі своїх гравців. Висновок, зрештою, робіть самі. Точним ударом зі штрафного Андрій Скакун знайшов на правому фланзі атаки своєї команди Ігоря Гаталу. Той, не зволікаючи, переправив м’яча до штрафного майданчика суперників. Гостей ця передача зненацька не застала, та… один з їхніх оборонців вибив шкіряну кулю не надто вдало, випадково повернувши її нападникові.

Удруге виконувати навіс Гатала не став, а переадресував смугастого на Олега Хруставку. І вже за мить-другу 21-річний захисник потрапив в обійми партнерів. Було за що! Обійшовшись без прийому м’яча, з лінії штрафного майданчика завдав невідпорного удару по воротах суперників. Ефект несподіванки спрацював на всі 100 відсотків: захисники не встигли завадити опонентові, а голкіперові шкіряна куля залетіла за «комірець» у дальній від нього кут воріт — 1:0 на користь «Ниви».

Відразу після фінального свистка стало зрозуміло, що тривалу зимову паузу в чемпіонаті тернопільська «Нива» проведе одноосібним лідером. Адже двоє їхніх головних конкурентів у завершальних поєдинках цього року зазнали втрат.

Інші результати 22-го туру: «Полісся» (Житомир) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 3:3, «Буковина» (Чернівці) — «Нива» (Вінниця) — 1:0, «Калуш» — «Верес» (Рівне) — 2:1, «Діназ» (Вишгород) — «Ужгород» — 3:2.

Тож наймолодша за середнім віком гравців команда не підвела ні власників клубу, ні тренерів, ні вболівальників. Гарного відпочинку, хлопці! А побажання на весну — виступити не гірше.

Фото із сайту ФК «Нива»