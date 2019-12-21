Багатоверстатниці на кшталт Паши Ангеліної

Підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України визначено, що до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність із надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перелік видів послуг, які відносяться до побутових послуг населенню та надаються платниками єдиного податку першої-другої груп, визначено пунктом 291.7, який включає вид діяльності «Послуги перукарень».

При цьому, згідно з підпунктом 5 пункту 298.3 статті 298 у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Класифікація згаданих видів економічної діяльності ДК 009:2010 затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року за номером 457 із змінами та доповненнями.

Другим абзацом пункту 1 цього наказу визначено, що основне призначення класифікації видів економічної діяльності — визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010 послуги перукарень відносяться до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси».

Згідно з наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року за номером 396 «Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності» клас 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси» КВЕД ДК 009:2010 включає миття волосся, підрівнювання та підстригання, укладання, фарбування, тонування, завивання, розпрямлення волосся та подібні види послуг, що їх надають для чоловіків та жінок, а також гоління та підрівнювання бороди, масаж обличчя, манікюр і педикюр, макіяж тощо.

Тобто, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку першої групи, яка здійснює діяльність із надання перукарських послуг, що належить до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси», також має право надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу обличчя без використання праці найманих осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області