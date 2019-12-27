Більшість обирає другу групу

Станом на початок грудня 2019 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 34589 фізичних осіб – підприємців. Понад 97 відсотків із них (33452 платники), здійснюють діяльність та сплачують податкові платежі.

Причому 80 відсотків із них (26896 підприємців) застосовують спрощену систему оподаткування. На загальній же системі оподаткування провадять діяльність 6556 осіб, що складає 20 відсотків.

Більшість бізнесменів, які обрали єдиний податок, надали перевагу другій групі спрощеної системи оподаткування. Їх налічується 13497 осіб. Третю групу обрали 8533 підприємці — спрощенці. Першу групу єдиного податку застосовують 4866 осіб.

У зв’язку з тим, що з першого січня 2020 року підвищено рівень прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, змінено розмір єдиного податку. Наступного року продовжать застосовуватися такі ставки ЄП: для першої групи — до десяти відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на перше січня року; для другої групи — до двадцяти відсотків від розміру мінімалки, встановленої теж на початок року; для третьої групи — у відсотках до доходу. Тому максимальні ставки єдиного податку з січня 2020 року будуть такі: для платників першої групи — 210,20 гривні (2102х10%); для платників другої групи — 944,60 гривні (4723х20%).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області