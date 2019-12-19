Дбати про добробут рідного краю

Упродовж січня-листопада 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до скарбниць три мільярди 522 мільйони 673,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 607 мільйонів 653,4 тисячі гривень або на 20,8 відсотка. З усієї суми державний бюджет отримав 892 мільйони 674 тисячі гривень цього. Місцеві ж бюджети поповнилися на два мільярди 629 мільйонів 999,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб.

Цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. По області частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає 70 відсотків, а в скарбниці Тернополя — 60 відсотків.

Необхідно також зауважити, що кошти використовуються на реалізацію різноманітних соціальних програм регіону, виплату стипендій, допомог тощо. Тому суб’єкти господарювання, які дбають про добробут рідного краю, зобов’язані дотримуватися законодавства про оплату праці та сплачувати податок на доходи фізичних осіб у повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області