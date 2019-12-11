Де «іхтамнєт», а де точно не буде

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позавчора в швейцарській Лозанні одноголосно підтримав рекомендації свого комітету з відповідності. Росію через підробку допінгових проб відсторонили від міжнародних змагань на наступні чотири роки.

Упродовж цього періоду російські атлети не зможуть виступити під прапором своєї країни на літніх Олімпійських іграх 2020 року в столиці Японії Токіо, зимових Олімпійських іграх 2022 року в столиці Китаю Пекіні, чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі. Однак спортсмени, які доведуть, що не вживали допінг, зможуть узяти участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

На аналогічний строк Росія позбавлена також права подавати заявки на проведення чемпіонатів світу і права приймати світові першості, а російські державні службовці та керівництво Олімпійського і Параолімпійського комітетів Росії — відвідувати міжнародні спортивні старти.

Окрім того, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) позбавлене статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу. Представників влади Росії вважають винними в спробі приховати прийом допінгу місцевими спортсменами. У вже згаданому комітеті з відповідності переконані, що з цією метою Росія здійснила маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії.

Нове загострення допінгового скандалу в російському спорті, до речі, сталося торік у вересні. Тоді виконком WADA відновив у правах РУСАДА, але за умови доступу до даних Московської антидопінгової лабораторії. Однак експерти домоглися бажаного лише з другої спроби в січні цього року. Після завершення ж роботи комісії з’ясувалося, що Росія з метою приховати позитивні допінг-проби своїх атлетів, чимало з яких залишили спорт і пробують здійснити політичну кар’єру, надала підтасовані зразки.

Утім рішення Всесвітнього антидопінгового агентства не торкнеться участі збірної Росії в чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. Адже УЄФА не підписувала антидопінговий кодекс WADA.

На подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні Росія має 21 день.

Фото з вільних джерел