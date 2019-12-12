До еліти не належать

Її величність футбольна Фортуна — дама вибаглива. Якщо у виїзному матчі другого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у компенсований до другого тайму час вирвав перемогу в італійської «Аталанти», то вчора в Харкові вже команда Руслана Малиновського відповіла не менш гідно — перед самим фінальним свистком довела справу до розгрому гірників з рахунком 3:0.

Загалом же помилялися ті з прихильників чемпіонів України, хто переживав, аби позбавлений турнірної мотивації англійський «Манчестер Сіті» не здався на милість суперникові у виїзному поєдинку із загребським «Динамо». Підопічні Хосепа Гвардіоли, в складі яких після викликаної травмою тривалої перерви на заміну вийшов ще один гравець збірної України Олександр Зінченко, нині не надто тішать виступами в чемпіонаті своєї країни. Тож засмучувати вболівальників невдачею ще й на міжнародній арені, як засвідчили події, аж ніяк не збиралися — впевнена перемога з рахунком 4:1.

Результат, який повністю влаштовував господарів паралельного матчу в Харкові. Залишалася «дрібничка» — не програти віцечемпіонам Італії. До певного часу бажаний результат висвічувався на табло. На два небезпечні моменти гостей гірники відповіли незарахованим через мікроскопічний офсайд у Тете голом Віктора Коваленка і небезпечним ударом головою Жуніора Мораеса, після якого голкіперові суперника довелося продемонструвати дива реакції.

А ось після перерви все, так би мовити, стало на свої місця. На 68-й хвилині спірна ситуація виникла вже біля воріт Андрія Пятова. Однак арбітри з допомогою системи відеоперегляду офсайду в нападника «Аталанти» не зафіксували, встановивши, що та вийшла вперед. Усе би нічого, адже часу на те, аби відігратися, вистачало. Та… підвів своїх партнерів бразилець Додо, залишивши «Шахтар» у меншості за неспортивну поведінку. Не відчув, без сумніву, наставник гірників Луїш Каштру, що «заведеного» грубими підкатами суперників захисника, який уже мав у пасиві жовту картку, необхідно було замінити.

Тож розплата не забарилася на 80-й хвилині, коли Руслан Малиновський ударом зі штрафного з правого флангу допоміг партнерам відзначитися вдруге. А третій гол на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині, то, вважайте, Фортуна повернула «Аталанті» борг за невдачу в першому матчі із «Шахтарем».

Отож, до 1/8 фіналу вийшли «Манчестер Сіті» і «Аталанта». А «Шахтар» пробився до 1/16 фіналу Ліги Європи. Жеребкування стадії плей-оф обох турнірів призначене на понеділок, 16 грудня. Гірники, до речі, під час нього будуть несіяними, оскільки не увійшли до квартету команд з найбільшою кількістю набраних очок із числа тих, хто посів у групових турнірах Ліги чемпіонів треті місця.

А ось як завершилася боротьба в інших групах Ліги чемпіонів:

Група А

«Парі Сен-Жермен» (Франція) — «Галатасарай» (Туреччина) — 5:0, «Брюгге» (Бельгія) — «Реал» (Іспанія) — 1:3.

Група В

«Баварія» (Німеччина) — «Тотенхем» (Англія) — 3:1, «Олімпіакос» (Греція) — «Црвєна Звєзда» (Сербія) — 1:0.

Група D

«Атлетико» (Іспанія) — «Локомотив» (Росія) — 2:0, «Байєр» (Німеччина) — «Ювентус» (Італія) — 0:2.

Група Е

«Наполі» (Італія) — «Генк» (Бельгія) — 4:0, «Зальцбург» (Австрія) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:2.

Група F

«Борусія» (Дортмунд, Німеччина) — «Славія» (Чехія) — 2:1, «Інтер» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) — 1:2.

Група G

«Бенфіка» (Португалія) — «Зеніт» (Росія) — 3:0, «Ліон» (Франція) — «Лейпциг» (Німеччина) — 2:2.

Група Н

«Челсі» (Англія) — «Лілль» (Франція) — 2:1, «Аякс» (Нідерланди) — «Валенсія» (Іспанія) — 0:1.

Учора стало відомо, чи приєднається до «Шахтаря» київське «Динамо». Аби гарантовано потрапити до 1/16 фіналу Ліги Європи, підопічним Олексія Михайличенка необхідно було вдома обіграти швейцарський «Лугано» з різницею в два і більше м’ячів. А ось «Олександрія» так само вчора в Бельгії в зустрічі із «Гентом» завершила свої виступи в цьому турнірі.

Фото з вільних джерел