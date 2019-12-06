До п’яти літрів — без акцизного податку

Роз’яснення головного управління ДПС у Тернопільській області. Про реалізацію пального або спирту етилового.

Відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України реалізація пального або спирту етилового — це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:

— до акцизного складу;

— до акцизного складу пересувного;

— для власного споживання чи промислової переробки;

— будь-яким іншим особам.

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:

— у споживчій тарі ємністю до п’яти літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

— при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.

При цьому, виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив пального в споживчу тару ємністю до п’яти літрів (включно), зобов’язані скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

Платником акцизного податку є, зокрема:

— особа — суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

— особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий.

Тобто при ввезенні на митну територію України пального в споживчій тарі ємністю до п’яти літрів (включно) виникає зобов’язання сплати акцизного податку, а при подальшій його реалізації в такій тарі суб’єкт господарювання не здійснює операцій з реалізації пального в розумінні згаданого підпункту 14.1.212, відповідно, не є платником акцизного податку з реалізації пального, в суб’єкта господарювання відсутній обов’язок складати акцизні накладні при здійсненні таких операцій. Такий суб’єкт господарювання не є розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного і в нього не виникає зобов’язання реєструвати такі склади.

Враховуючи сказане, суб’єкти господарювання можуть без реєстрації акцизних накладних та акцизних складів/акцизних складів пересувних здійснювати операції із ввезення на митну територію України, зберігання, переміщення чи фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального в споживчій тарі ємністю до п’яти літрів (включно), крім операцій із реалізації такого пального його виробниками або особами, що здійснюють розлив пального в таку тару.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області