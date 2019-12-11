Добра не буде, коли свого не цінуєш

Відчутне потепління в наших краях, а також поля зі штучним підігрівом дозволяють елітним вітчизняним футбольним клубам проводити матчі чемпіонату України до середини грудня. Ось і минулих вихідних поєдинки сімнадцятого туру зіграли аж ніяк не на снігу — на придатних до гри зелених газонах.

Утім в одному з них усе-таки був зафіксований хокейний рахунок. Це безталанні чи не від того ще часу, як власником клубу став Петро Димінський, львівські «Карпати» вкотре зганьбилися на очах власних прихильників, поступившись на «Україні» чернігівській «Десні» — 2:6.

Причому аж ніяк не скажеш, що результат неочікуваний. Де тільки нині грають чи не грають талановиті вихованці львівського футболу — і в Шотландії з Іспанією, і в нижчих дивізіонах сусідніх країн, і в колективах вітчизняних першої-другої ліг, нарешті «протирають» лавку запасних власної команди. А чи не половину зелено-білих футболок зодягає сумнівної якості «солянка» легіонерів, для яких честь клубу — порожній звук.

Наслідки недовіри до власних вихованців, очевидно, не могли не позначитися і на результатах виступів протягом чи не останніх десяти сезонів одного з грандів українського футболу, київського «Динамо». Притчею во язиціх тут, звісно ж, слугує приклад нападника збірної України і бельгійського «Гента» Романа Яремчука. Але ж не тільки він єдиний. У принциповій домашній зустрічі динамівців із луганською «Зорею» рахунок уже на шостій хвилині відкрив інший колишній їхній одноклубник Богдан Михайличенко. Асистентом, до речі, став Артем Громов, який теж свого часу «не підійшов» киянам.

Власники клубу і тренерський штаб, без сумніву, знову скажуть, що раніше Богдан «програвав конкуренцію». Настільки, засвідчив час, що «Зоря», викупивши його контракт, однозначно не жалкує. Адже захисник став одним з головних їхніх виконавців, здатним усе частіше суттєво впливати на підсумок того чи іншого матчу. Динамівці ж можуть хіба втішатися з того, що гравець, який уже стукає в двері збірної, не святкував гол у ворота своєї колишньої команди.

А в «Зорі» є ще й орендовані в біло-синіх Богдан Леднєв із Назарієм Русиним. Та навіть без їхньої допомоги підопічні Віктора Скрипника минулої неділі зовні якось легко впоралися з головними конкурентами в боротьбі за титул віцечемпіонів — 2:1. Хоча в середині другого тайму Беньямін Вербич зумів відновити рівновагу, невдовзі після відпочинку «зірково-татуйований» центральний оборонець киян, угорець Тамаш Кадар укотре підвів свою команду. Цього разу, щоправда, не допустив традиційних для себе помилок, а банально, на «рівному» місці заробив другий у зустрічі «гірчичник». І вже за чотири хвилини Дмитро Хомченовський влучним ударом вивів «Зорю» на друге місце.

Інші результати сімнадцятого туру: «Шахтар» — «Олімпік» — 3:0, «Олександрія» — «Ворскла» — 3:0, «Колос» — «Дніпро-1» — 4:0, «Маріуполь» — «Львів» — 0:0.

Не меншу інтригу обіцяють і завершальні в цьому році матчі вісімнадцятого туру, призначені на наступні суботу-неділю, 14—15 грудня. Центральні з них, без сумніву, «Зоря» — «Шахтар», «Десна» — «Динамо». Останнє хоча би позбавлене переживань стосовно того, що опуститься на п’яту позицію. Навіть, якщо поступляться чернігівцям, а «Олександрія» в гостях здолає «Дніпро-1», за додатковими показниками вище залишаться кияни.

Натомість «Ворскла» з «Карпатами» в очному протистоянні з’ясують, хто ж зимуватиме на дні турнірної таблиці.

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