Дохід у розмірі знижки оподатковується

Відповідно до підпункту «в» підпункту 14.1.54 пункт 14.1 статті 14 Податкового кодексу України дохід із джерелом його походження з України — будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, в тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, зокрема доходів від продажу рухомого та нерухомого майна. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому підпунктом 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 Кодексу передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій із майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172—173 Кодексу.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого і рухомого майна теж регулюється останніми із згаданих статей.

Підпунктом «е» підпункту 164.2.17 теж уже згаданого пункту 164.2 статті 164 визначено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165.

Тобто, якщо продаж рухомого та/або нерухомого майна здійснюється юридичною особою фізичній особі за звичайними цінами, то об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб у фізичної особи не виникає, оскільки фізична особа фактично несе витрати на придбання майна.

Однак, якщо при продажу рухомого та/або нерухомого майна юридичною особою надається індивідуальна знижка фізичній особі, то у фізичної особи виникає дохід у розмірі наданої знижки, який оподатковується на загальних підставах.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області