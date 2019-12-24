Допоможе електронний кабінет

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на його виконання, зокрема, проведення звірки розрахунків платників податків із державним та місцевими бюджетами. Також можна одержати документ, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету з накладенням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу (стаття 421 Податкового кодексу).

Про порядок отримання відомостей про розрахунки з бюджетом користувачами електронного кабінету можна дізнатися на порталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/401948.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області