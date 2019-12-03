Електронна адреса і формат для відправлення звітності

Нагадування від фахівців головного управління ДПС у Тернопільській області. Платники податків надсилають податкову звітність на електронну адресу zvit@sta.gov.ua.

Для формування та передачі звітності в електронному вигляді суб’єктами господарювання призначений Формат (стандарт) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 29 листопада 2013 року за номером 729.

Кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо. Документи можуть подаватися як окремими файлами, так і пакетом (пункт 2 формату).

Пакет звітних документів — певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб’єктом господарювання в одному звітному періоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності (пункт 3 формату).

Для формування та передачі звітності в електронному вигляді (у тому числі з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) суб’єктом господарювання використовуються файли у форматі XML.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області