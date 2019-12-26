Головне — не втрачати оптимізму

Сьогодні, 26 грудня, відбулося завершальне в році, що минає, засідання президії Тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Активісти громадської спортивної організації підбили підсумки роботи, визначилися з планами на ювілейний 2020 рік, в якому сільські фізкультурники відзначатимуть 70-ліття від дня створення своєї організації.

— Попри труднощі, пов’язані з відсутністю останні три роки як державної підтримки, так і з боку місцевої влади, — відзначив у своєму виступі голова територіальної організації Георгій Гунтік, — «Колос», як того дехто, мабуть, сподівався, не збанкрутував. І далі пропагували розвиток фізичної культури та спорту на селі, до різноманітних змагань залучали і молодь, і всіх охочих прихильників здорового способу життя. Мова про районні сільські спортивні ігри, обласні спартакіади «Найкраще спортивне село», «Найкраща сільська ОТГ», змагання, ініційовані всеукраїнським ФСТ «Колос».

Одне cлово, громадські спортивні активісти оптимізму не мають наміру втрачати, вчаться працювати в нових умовах. І до поважного сімдесятилітнього ювілею «Колоса», який відзначатимуть 19 серпня 2020 року, запланували низку як районних, так і обласних стартів, під час яких силами поміряються найсильніші в краї сільські фізкультурні колективи, об’єднані сільські і міські територіальні громади. Найкращі з них, звісно, завоюють право виступити у фінальних змаганнях всеукраїнського ФСТ «Колос».

Уже від учора активісти спортивної громадської організації розпочали підготовку і до чергової звітно-виборної конференції Тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», яка теж запланована на 2020 рік. Мають бути проведені звіти і вибори в первинних та районних організаціях, висунуті кандидати до керівних органів обласної організації.

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