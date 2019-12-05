Господарі мають бути зацікавлені у власному добробуті

У січні-листопаді цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини три мільярди 911,6 мільйона гривень платежів. Очікувані надходження перевищені на 6,2 відсотка.

— Відтак бюджети додатково отримали 227 мільйонів гривень, — зазначив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький. — Порівняно з торішніми січнем-листопадом сплата зросла на 640,7 мільйона гривень або на 19,6 відсотка.

Найбільше до місцевих бюджетів надійшло податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Із початку року сплачено два мільярди 630 мільйонів гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 455,8 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 620,5 мільйона гривень єдиного податку — на 87,7 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Плати за землю перерахували 345,7 мільйона гривень — плюс 61 мільйон до 2018-го. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 110,2 мільйона гривень, що на 30,1 мільйона більше, ніж торік у січні-листопаді. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 95,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Лише впродовж листопада 2019 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 407,8 мільйона гривень, що на шість відсотків більше очікуваного. Бюджети додатково отримали 22,9 мільйона. Порівняно з торішнім листопадом приріст надходжень склав 60,8 мільйона гривень або 17,5 відсотка.

На завершення Валерій Лісницький запевнив, що законодавчо створені всі передумови для збільшення доходів місцевих бюджетів. Утім необхідна більш принципова позиція органів місцевого самоврядування.

— Варто зауважити, — наголосив посадовець, — що після децентралізації наповнення місцевих скарбниць зросло. Адже органи місцевого самоврядування є господарями своїх територій і, як ніхто інший, повинні бути зацікавлені в міцній фінансовій базі. Зі свого боку, податкова служба відкрита до співпраці та готова надавати необхідну консультативну допомогу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області