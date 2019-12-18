І в Лізі Європи «Шахтареві» легше не буде

Минулого понеділка, 16 грудня, в швейцарському Ньоні чиновники УЄФА разом із представниками найбільш авторитетних футбольних клубів Старого континенту і відомими в недалекому минулому гравцями заглянули до єврокубкової весни сезону 2019—2020 років. Спочатку відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Після нього стало зрозуміло, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться: «Борусія» (Дортмунд, Німеччина) — «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Реал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія), «Аталанта» (Італія) — «Валенсія» (Іспанія), «Атлетико» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія), «Челсі» (Англія) — «Баварія» (Німеччина), «Ліон» (Франція) — «Ювентус» (Італія), «Тотенхем» (Англія) — «Лейпциг» (Німеччина), «Наполі» (Італія) — «Барселона» (Іспанія).

Неважко зауважити, що першими домашні матчі проведуть несіяні команди, які в своїх квартетах групових турнірів посіли другі місця. Вони відбудуться 18, 19, 25, 26 лютого 2020 року. А повторні зустрічі заплановані на 10, 11, 17, 18 березня.

А ось до першого раунду плей-оф Ліги Європи пробилися 32 команди. Природно, що вони розпочнуть із 1/16 фіналу. На цій стадії зустрінуться: «Вулверхемптон» (Англія) — «Еспаньол» (Іспанія), «Хетафе» (Іспанія) — «Аякс» (Нідерланди), «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) — «Порту» (Португалія), «Копенгаген» (Данія) — «Селтик» (Шотландія), АПОЕЛ (Кіпр) — «Базель» (Швейцарія), «Клуж» (Румунія) — «Севілья» (Іспанія), «Олімпіакос» (Греція) — «Арсенал» (Англія), АЗ «Алкмаар» (Нідерланди) — ЛАСК (Австрія), «Брюгге» (Бельгія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Лудогорец» (Болгарія) — «Інтер» (Італія), «Айнтрахт» (Німеччина) — «Зальцбург» (Австрія), «Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Бенфіка» (Португалія), «Вольфсбург» (Німеччина) — «Мальме» (Швеція), «Рома» (Італія) — «Гент» (Бельгія), «Глазго Рейнджерс» (Шотландія) — «Брага» (Португалія).

Як і в Лізі чемпіонів, несіяні команди на стадії 1/16 фіналу перші матчі проведуть удома 20 лютого 2020 року. А повторні зустрічі відбудуться за тиждень — у четвер, 27 лютого.

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