Канал «Україна» подарує українцям грандіозне новорічне шоу «Привіт, 20-ті!»

31 грудня о 20:00 канал «Україна» запрошує всіх глядачів зустріти Новий 2020 рік у компанії улюблених артистів і ведучих. Більше 40 неповторних номерів, екстремальні декорації, улюблені хіти і казковий настрій свята – разом з масштабним новорічним шоу «Привіт, 20-ті!» українці проживуть найтепліші та найяскравіші моменти зустрічі нового десятиліття.

30 улюблених українських артистів подарують глядачам свої головні хіти в новорічний вечір. У грандіозному шоу каналу «Україна» візьмуть участь Тіна Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, Наталія Могилевська, Сергій Бабкін, MELOVIN, Michelle Andrade, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Павло Зібров, Злата Огнєвіч, TARABAROVA, Pianoboy, Артем Пивоваров, Alina Pash, гурти «Время и Стекло», MOZGI, DZIDZIO, «THE HARDKISS», «НеАнгели», KAZKA, «Антитіла», KADNAY і багато інших.

Режисером-постановником проекту став Герман Нєнов, який для кожного артиста приготував яскраві постановки. Наприклад, MELOVIN горітиме у вогняному кільці на висоті кількох метрів, Оля Полякова прилетить на величезній зірці, а Michelle Andrade буде парити на парашуті. Олег Винник стане справжнім Купідоном, а улюбленець публіки Дзідзьо перетвориться на Санта Клауса й виступить в компанії казкових ельфів і оленів.

Прикраса новорічного шоу – несподівані дуети. Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров стануть закоханою парою і заспівають новорічний хіт All I Want for Christmas is You разом з госпел-хором, що складається з афроамериканців. Alina Pash і Pianoboy здивують яскравою постановкою на свою композицію «Перша леді», а популярний ансамбль «Лісапетний батальйон» виконає хіт 2019 року – пісню «Охрана, отмєна» – разом з Jerry Heil.

Декорації для зйомок новорічного проекту каналу «Україна» будували 7 днів, а загалом підготовка зайняла 3 місяці. Вразить масштабне шоу і кількістю оригінальних костюмів – спеціально було пошито 572 вбрання! 450 осіб працювали над створенням зимової казки, а зйомки проекту зайняли 3 дні. Виробництвом програми займається компанія Star Media.

Не пропустіть грандіозне новорічне шоу «Привіт, 20-ті!» 31 грудня о 20:00 на каналі «Україна»!