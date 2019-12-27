Кошти повернуть на банківський рахунок за стандартом IBAN

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що право платника податку на доходи фізичних осіб на податкову знижку визначено статтею 166 Податкового кодексу України. Платник ПДФО має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податковим роком.

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податків, а так само резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку в паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Податкового кодексу.

Варто також звернути увагу, що при заповненні реквізитів розрахункового рахунку в податковій декларації про майновий стан і доходи, в яких задекларовано право на податкову знижку, та в електронному повідомленні слід враховувати номер банківського рахунку за стандартом IBAN, оскільки за зазначеними реквізитами повернення сум ПДФО буде здійснюватися автоматично.

Якщо платник ПДФО до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області