Кубкові звитяги земляків

В Одесі визначилися переможці і призери Кубка України з армрестлінгу. За нагороди сперечалися 166 рукоборців з 21-ї області нашої держави.

Серед них — і п’ятеро богатирів із Тернопільщини. І трьом з них виявилося під силу піднятися на п’єдестал пошани. В юнацьких баталіях успіх прийшов до Святослава Бочкова. Хлопцеві не було рівних у боротьбі на праву руку серед атлетів, чия вага не перевищує 70 кілограмів.

Аналогічного успіху в турнірі дорослих, але в боротьбі на ліву руку, домігся досвідчений Вадим Стецюк, який змагався у ваговій категорії понад 100 кілограмів. А бронзову медаль до скарбнички збірної області поклав Владислав Білик. У турнірі дорослих на ліву руку відзначився у ваговій категорії до 60 кілограмів.

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