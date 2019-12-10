Майже 272 мільйони податку на прибуток

У січні-листопаді 2019 року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України майже 272 мільйони гривень податку на прибуток. Із них до державного бюджету надійшло трохи більше 243,4 мільйона, місцеві ж скарбниці отримали 28,6 мільйона гривень.

Упродовж одинадцяти місяців цього року до загального фонду зведеного бюджету також спрямували п’ять мільйонів гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Лише у листопаді 2019 року до зведеного бюджету сплачено 71,2 мільйона гривень податку на прибуток. У тому числі 64 мільйони до державного та 7,2 мільйона до місцевого бюджетів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 23,2 мільйона гривень.

У листопаді до зведеного бюджету спрямовано 561,5 тисячі гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області