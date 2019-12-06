Маєте право назвати операції, які не оподатковуються

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню.

Згідно з пунктом 213.2 Податкового кодексу України до операцій із підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню належать:

— вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України;

— ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), в яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру;

— реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії.

Форму декларації акцизного податку, порядок її заповнення та подання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14.

Відповідно до норм згаданого порядку в додатку 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» до декларації відображаються лише операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування чи оподатковуються за нульовою ставкою, операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, не відображаються в додатку 4 декларації.

Згідно з пунктом 13 розділу V порядку, якщо платник податків уважає, що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Податкового кодексу, він має право подати разом із декларацією додаток 10 «Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу» та відобразити в ньому операції, які не підлягають оподаткуванню у довільній формі за реквізитами Додатка за номером 4.

Окрім того, відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу, суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом — платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області