На те воно і сліпе жеребкування

Хоча чвертьфіналісти Кубка України з футболу сезону 2019—2020 років визначилися більш ніж на півтора місяця раніше за учасників стадій плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи (30 жовтня), октет вітчизняних клубів, які продовжують боротьбу за почесний трофей, дізнався імена майбутніх конкурентів на два дні пізніше за елітні команди Старого континенту. Втім ця обставина навряд чи завадить їм добре вивчити можливості суперників, адже базовим днем проведення матчів 1/4 фіналу є 4 березня 2020 року.

Ведучим проведеної позавчора церемонії жеребкування традиційно був Олександр Гливінський. Майбутні ж пари цього разу визначили не відомі в минулому футболісти чи тренери, а телевізійний журналіст Ігор Циганик і «Міс України» 2018 року Леоніла Гузь.

З їхніх легких чи не дуже рук і в чвертьфіналі зможемо стати свідками протистояння двох команд, які є претендентами на один із комплектів нагород вітчизняної першості й цього сезону представляли Україну на європейській кубковій арені. В гості до київських динамівців завітає «Олександрія».

Другий сезон підряд гарантовано проб’ється до півфіналу також одна з команд першої ліги: «Минай» із Закарпаття вдома поміряється силами з «Інгульцем» із Петрового на Кіровоградщині. Ще одному з лідерів чемпіонату України, чернігівській «Десні» доведеться зустрітися з одним із аутсайдерів — полтавською «Ворсклою». Натомість «Маріуполь» поїде в гості до команди другої ліги — «Альянсу» з Липової Долини Сумської області.

Минулого понеділка, до речі, стало відомо, що місцем проведення фінального матчу Кубка України, призначеного на 13 травня 2020 року, обрали Тернопільський міський стадіон. Навіть попри те, що раніше комісія Української асоціації футболу відзначила низку недоліків спортивної арени — відсутність необхідної кількості місць у VIP-зоні, зали для пресконференцій щонайменше на сто місць, вишок, здатних забезпечити високоякісну телевізійну трансляцію.

Утім членів виконкому УАФ, очевидно, задовольнила обіцянка претендентів вчасно усунути всі ці недоліки. Резервним же місцем проведення фінального поєдинку визначена «Арена-Львів».

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