Не втрачає гра популярності

Для юних шахістів краю вже стала доброю традицією участь у відкритому чемпіонаті Тернопільської КДЮСШ №1 з нагоди дня Святого Миколая. Наприкінці минулого тижня змагання відбулися в шахово-шашковому клубі «Авангард».

Одночасно відбулися три кваліфікаційні турніри за швейцарською системою в дев’ять турів, які зібрали рекордну кількість учасників. За дошки всілися 95 юних прихильників древньої гри — 17 третьорозрядників, 25 шахістів четвертого розряду і 53 початківці. Зайве свідчення, що зростає популярність шахів серед учнівської молоді.

Запеклою боротьбою насамперед запам’ятався головний турнір. Набравши 7,5 очка з дев’яти можливих, Артем Семчишин лише за додатковими показниками випередив Максима Чайковського. Останній, звісно, теж не мав підстав бути незадоволеним. Адже разом із головним конкурентом теж підкорив норматив другого розряду. Третє ж місце, відставши від перших двох на очко, здобув Ілля Капінос. Аналогічно і в суперечці дівчат. Із тією хіба різницею, що доля всіх трьох призових місць вирішилася за додатковими показниками. Найкращою, набравши п’ять балів, стала Маргарита Барвінська. За нею — Анна Сімора і Марія Бойко.

А за підсумками суперечки шахістів четвертого розряду всі призери стали третьорозрядниками. Втративши лише очко з дев’яти можливих, переміг Олександр Кучер. Ще на один бал відстали від нього Устим Гап’юк і Артем Гирон. Натомість у дівчат по шість очок набрали Софія Шевчук з Уляною Позняк, п’ять — Софія Пастух.

Нарешті баталії початківців завершилися перемогою Ромаса Симчишина і Анни Білобрович. Другими фінішували Михайло Максим’як і Христина Пастух, третіми — Владислав Яхніцький та Софія Нюня. А норматив четвертого розряду виконали шістнадцять учасників.

Переможці та призери нагороджені грамотами й медалями, а також, разом з усіма учасниками, подарунками від торгового дому «Теркурій».

Фото з архіву організаторів