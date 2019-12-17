Не забувати про минуле, піклуватися про майбутнє

Із нагоди сімдесятої річниці створення кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка і 29-ї річниці заснування НОК України, яку активісти олімпійського руху відзначатимуть найближчої неділі, 22 грудня, минулої п’ятниці у виші спільно з місцевим осередком НОК України в Тернопільській області й Олімпійською академією України провели вже третій регіональний науково-методичний семінар «Олімпійський рух на теренах Західної України — минуле та сьогодення». Місце його проведення вибрали, звісно, не випадково, адже саме наш університет є одним із провідних педагогічних вищих навчальних закладів держави, в стінах якого виховуються не тільки висококваліфіковані спортивні педагоги, а й переможці та призери Олімпійських і Параолімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та України з багатьох видів спорту.

Зацікавленість в участі у форумі виявили 64 науковці, які представили 33 наукові доповіді щодо проблематики олімпійського руху. До них та інших учасників із листом звернувся президент НОК України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Уславлений атлет зазначив, що проведення таких семінарів об’єднує професіоналів у галузі фізичного виховання та олімпійського руху, є консолідуючим стимулом для вироблення ефективних рішень, спрямованих на зміни в суспільній свідомості про збереження здоров’я, розуміння можливостей професійного і масового спорту.

До учасників семінару звернувся також ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Богдан Буяк. Окрім традиційних слів привітань і згадки поіменно чи не всіх випускників, які уславили вітчизняний спорт вагомими перемогами на міжнародній арені, керівник порадував присутніх приємною новиною. За рік-другий стадіон вишу докорінно реконструюють, він стане сучасною спортивною ареною, яка відповідатиме всім теперішнім вимогам.

Далі перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко вручив почесні відзнаки активістам олімпійського руху, а начальник відділу молоді та спорту управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Валерій Кравчук — почесні відзнаки міського голови Сергія Надала з нагоди 70-річчя створення кафедри фізичного виховання ТНПУ імені В. Гнатюка. Подяк міського голови удостоїлися викладачка кафедри Наталія Осіп, ветерани Дмитро Левковський і Павло Клочко, «Нагородного знаку міського голови» — завідувач кафедри Андрій Огнистий.

Загалом семінар пройшов у творчому, конструктивному руслі. Проведення таких наукових форумів, без сумніву, вселяє надію на те, що співпраця науковців і практиків сприяє якісним змінам у фізичній культурі, спорті та олімпійській освіті.

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