Нові реквізити для сплати податків у 2020 році

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2020 рік.

Податківці звертають увагу, що датою початку здійснення операцій із виконання державного та місцевих бюджетів, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», є третє січня 2020 року.

Перелік рахунків, які починають діяти з нового року, розміщено на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://tr.tax.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/402495.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області