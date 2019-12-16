Нюанси отримання витягу з реєстру

Відповідно до пункту 299.1 статті 299 Податкового кодексу України реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 299.9 цієї статті визначено, що за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг із реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форми запиту про отримання витягу та витягу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Формою запиту передбачено відмітку платником податків щодо способу отримання витягу: безпосередньо в контролюючому органі або в електронному вигляді.

Згідно з першим абзацом пункту 148 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року за номером 55, усі документи, що надходять до установи, приймаються централізовано службою діловодства.

Відмітка про надходження паперового документа до установи проставляється від руки або за допомогою штампа, автоматичного нумератора чи штрих-коду на лицьовому полі в правому кутку нижнього поля першого аркуша оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є скорочене найменування установи — одержувача документа, реєстраційний індекс, дата (при потребі година і хвилини) надходження документа (перший абзац пункту 78 згаданої інструкції).

Податковий кодекс не містить обмежень щодо направлення фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку запиту поштою.

Датою подання такого запиту вважається дата його надходження до органу ДПС, яка проставляється на першому аркуші оригіналу документа.

При поданні запиту поштою витяг отримується безпосередньо в контролюючому органі за податковою адресою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області