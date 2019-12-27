Нюанси погашення податкового боргу

На спільній Інтернет-конференції податківців та інформаційного порталу 0352.ua всі охочі мали нагоду детально дізнатися про податковий борг та його погашення. Відповідав на запитання платників начальник управління по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ:

— Чи може фізична особа, не зареєстрована суб’єктом господарювання, переглянути інформацію про наявність податкового боргу?

— Не зареєстрована суб’єктом господарювання фізична особа в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по відкритих інтегрованих картках платника.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), що сертифікований у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід же до електронного кабінету здійснюється через офіційний вебпортал ДПС.

— Податкова може надати розстрочку при непогашенні попередньої?

— Рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум, якщо сума попередньо наданого розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу не була погашена, приймається за вмотивованим та обґрунтованим рішенням керівника чи заступником керівника контролюючого органу.

— Буде застосовуватися податкова застава, якщо податковий борг становить 1000 гривень?

— Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1020 гривень.

— Де розміщується інформація про перелік майна, яке перебуває в податковій заставі та підлягає продажу на аукціонах? Про місце і час проведення аукціонів можна дізнатися?

— Під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає відповідний договір із брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

Інформація про перелік майна платників податків, призначеного для продажу, та про час та умови проведення торгів оприлюднюється відповідною біржею. Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній вебсторінці.

Також інформація щодо укладених договорів-доручень на реалізацію майна підприємств-боржників з уповноваженими організаціями та перелік такого майна розміщується в рубриці «Переліки» на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС України (www.tax.gov.ua).

— Яким чином поширюється право податкової застави, якщо в підприємства неподільний актив?

— Якщо майно платника податків є неподільним і його балансова вартість більша суми податкового боргу, таке майно підлягає опису в податкову заставу в повному обсязі.

— Чи мають право працівники контролюючого органу вилучати готівку з каси підприємства в рахунок погашення його податкового боргу без згоди керівника?

— Контролюючий орган має право здійснювати стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків на підставі рішення суду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області