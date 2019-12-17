Обладнано спецмайданчики на випадок снігопадів

На Тернопільщині додатково обладнано 12 спецмайданчиків для того, щоб водії під час сильних снігопадів могли відвести свій автотранспорт для відстою. Зима нерідко дає про себе знати густими снігопадами. Так, нещодавно снігопад охопив усі райони Тернопільщини. Була небезпека того, що снігу може випасти настільки багато, що буде непросто проїхати дорогами краю, якщо вчасно не підготувати снігоприбиральну техніку й необхідні засоби для розчищення доріг. Із цим завданням Служба автомобільних доріг у Тернопільській області успішно впоралася. Усім підрядним організаціям було дано вказівку підготувати техніку до виїзду. Служби готові були, щойно опади посиляться, снігоприбиральну техніку негайно вивести на шляхи. Оскільки небезпека посилення снігопадів і тепер існує, Служба автомобільних доріг в області нагадує водіям: на Тернопільщині є місця відстою для автотранспорту. Скористайтеся ними під час негоди. Повний перелік тут : https://te.ukravtodor.gov.ua/vodiiam_ta_pereviznykam/velykohabarytni_ta_velykovahovi_transportni_zasoby.html Також додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в’їздах на територ ію області. Оксана ЯТКЕВИЧ.