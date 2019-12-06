Упродовж одинадцяти місяців 2019 року до місцевих бюджетів Тернопільщини платники податків спрямували 345,7 мільйона гривень плати за землю. Очікувані надходження перевищені на 18,8 відсотка.

Відтак бюджети додатково отримали 54,6 мільйона гривень. Приріст платежу до торішніх січня-листопада склав 21,4 відсотка або 61 мільйон гривень.

Понад 77 відсотків сплати — внесок юридичних осіб. Вони перерахували з початку року понад 267,6 мільйона гривень плати за землю, що на 50,6 мільйона більше, ніж очікувалося. Порівняно ж із торішніми надходженнями сплата зросла на 53,3 мільйона. До того ж територіальні громади додатково отримали чотири мільйони гривень земельної плати, оскільки платежу надійшло на 5,4 відсотка більше, ніж очікувалося.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши за землю 78,1 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст платежу склав 7,7 мільйона гривень.

Платниками земельного податку, нагадаємо, є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області