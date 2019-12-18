Отримуйте інформацію про залишок коштів на електронному рахунку

Відповідно до вимог підпункту 14.1.56 прим.2 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України з метою реалізації платниками податків та державними, в тому числі контролюючими, органами своїх прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року за номером 637 затверджено Порядок функціонування електронного кабінету. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

У приватній частині електронного кабінету в меню «Система електронного адміністрування ПДВ» платник має доступ до інформації з системи електронного адміністрування ПДВ, а саме: реєстру операцій, реєстру транзакцій, інформації про суму перевищення.

За допомогою опції «Реєстр транзакцій» користувачі електронного кабінету отримують перелік усіх операцій, пов’язаних з електронним рахунком у системі електронного адміністрування ПДВ, у тому числі інформацію про тип транзакції (зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну суму поповнення електронного рахунку, списання коштів з електронного рахунку, суму всіх кредитових оборотів по електронному рахунку, заборгованість, актуальний залишок коштів на електронному рахунку.

Крім того, згідно з третім абзацом пункту 200 прим.1.5 статті 200 прим.1 Податкового кодексу, на запит платника податку йому шляхом надсилання електронного повідомлення надається інформація про рух коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку.

Тобто інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку платник ПДВ може отримати через електронний кабінет/меню «Система електронного адміністрування ПДВ»/опція «Реєстр транзакцій», а також шляхом подання, за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, сервісного запиту J1302301/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» та отримати у відповідь витяг J1402301/F402301 «Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області