Підтримали лідерку

У Чернівцях визначилися лауреати чемпіонату України з пауерліфтингу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. За нагороди змагалися збірні 25-ти навчальних спортивних закладів з усіх куточків нашої держави.

Успішно виступили вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які в загальнокомандному підсумку вибороли шосте місце. Свій високий рівень підготовки насамперед продемонструвала майстер спорту міжнародного класу Марія Полянська. Дівчині знову не було рівних у суперечці атлеток, чия вага не перевищує 47 кілограмів.

Лідерку підтримали і товариші по збірній. У своїх вагових категоріях титули віцечемпіонок завоювали Наталія Фещук і Катерина Кінчило, бронзові медалі вибороли Альона Канюка і Вадим Гаврилюк. Нарешті Владислав Шестопал у підсумковому протоколі розмістився відразу за призерами.

Тернопільські ліфтери тренуються під керівництвом Ігоря Лисого, Анастасії Наконечної і Андрія Злочовського.

А. ЯЦИНА.

На фото: вправи виконують Марія ПОЛЯНСЬКА; Катерина КІНЧИЛО; …та Альона КАНЮКА.

Фото з а архіву навчального спортивного закладу