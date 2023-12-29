Богатирські баталії

Нещодавно у Файному місті відбулися відкриті чемпіонати Тернопільщини та обласної ДЮСШ із літніх видів спорту із жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Участь у них узяли понад 180 богатирів усіх вікових груп із Бучача, Кременця, Збаража, Чорткова, Микулинців, Ласківців, Яворова на Львівщині і Млинова Рівненської області.

Перевага, звісно ж, була за господарями. Їх, до речі, тренує Ігор Лисий, під керівництвом якого наші земляки вже неодноразово домагалися вагомих успіхів як на всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях.

Але й атлети з районів наочно проілюстрували, що намагаються не пасти задніх. Так само, як і окремі спортсмени з тієї ж Рівненської області. Тож більшість, без сумніву, залишилися задоволеними продемонстрованими результатами.

Лауреатів змагань нагородили грамотами і медалями. А після завершення стартів усі учасники висловили щиру подяку воїнам Збройних сил України за можливість тренуватися і брати участь у спортивних змаганнях.

На фото: під час нагородження лауреатів.

Фото із соціальних мереж