Як завжди, надзвичайно успішно

Протягом тижня у Коломиї Івано-Франківської області тривали баталії чемпіонату України з пауерліфтингу. Вітчизняні богатирі всіх вікових груп визначили найсильніших як у жимі лежачи в екіпірувальному дивізіоні, так і в класичному жимі лежачи.

Честь нашого краю, крім дорослих атлетів із Файного міста, захищали і чимало вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які займаються улюбленим видом у спортивному клубі «Олімп». Але були представлені й інші регіони області. Для прикладу, полюбляють богатирські забави також у Чорткові, Бучачі і Збаражі.

Що ж стосується виступу наших земляків, то вони, як і зазвичай, були серед фаворитів вітчизняних змагань. У суперечці юнаків в екіпірувальному дивізіоні у своїй ваговій категорії не було рівних Арсенові Стефанишину. Треті ж місця завоювали Віктор Матвєєв і Денис Березовський. А серед дівчат другою стала Реґіна Фурсенко.

Ще більш упевнено виступили юніори. Чемпіонські лаври серед представниць чарівної половини людства дісталися досвідченій уже в подібних баталіях Марії Полянській і Дарині Мостовій, «срібла» удостоїлися Катерина Пшенична і Софія Бздир. А серед хлопців Вадим Музика — перший, Ілля Мацишин — другий, Ігор Грошко — третій. У загальнокомандній же першості юніорки фінішували другими, юніори — третіми.

Цікава деталь. Згадана вже Марія Полянська стала чемпіонкою України і серед жінок. Її підтримали Альона Канюка, яка зафіксувала у своїй ваговій категорії другу вагу, та бронзова призерка Анастасія Лиса. У суперечці ж чоловіків перемогли у своїх вагових категоріях Михайло Шаблій і Владислав Проценко. А також уже згаданий Вадим Музика у компанії дорослих став срібним призером.

Усі згадані богатирі захищали честь Файного міста. Натомість бронзовий призер Ігор Тимофтей — із Чорткова. А серед важковаговиків повернулися додому з бронзовими медалями тернопільці Олександр Князєв і Тарас Бубен.

Як завжди, прагнули виступити якнайкраще і наші ветерани. Переможцями у своїх вікових групах і вагових категоріях стали Дмитро Кобзар, Роман Власюк і Віктор Шандригось. Відзнак за друге місце удостоїлися Володимир Скалько і Микола Бурий. Ветеранська ж збірна Тернопільщини виборола першість у загальнокомандному заліку.

Не підвели «ліфтери» Тернопільщини і під час турніру з класичного жиму лежачи. У наймолодшій віковій групі третіми стали Реґіна Фурсенко та Ігор Тимофтей із Чорткова. Суперечка юніорок принесла «срібло» Дарині Мостовій, «бронзу» — Софії Бздир і Катерині Пшеничній.

Нарешті, серед ветеранів переміг Олег Чемерис із Бучача. Другим став Віталій Гуголь із Збаража, третіми — земляк першого Юрій Брусняк і Михайло М’яхкота з Тернополя.

Атлетів Тернопільщини готували до змагань Ігор Лисий, Андрій Злочовський, Богдан Гайдамаха, Сергій Федоренко, Віктор Погребінський Олександр Князєв, Ігор Тимофтей та Олег Чемерис. У серпні чимало з них сподівається успішно виступити і на цьогорічному чемпіонаті Європи.

На фото: після завершення змагань у «ліфтерів» збірної Тернопільщини був чудовий настрій.

Фото із соціальних мереж