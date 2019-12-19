Помічники Миколая з податкової

Напередодні улюбленого свята малечі, дня Святого Миколая до діток Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру, звісно, не з порожніми руками завітали гості. Солодкі дарунки вихованцям традиційно вручили начальник Теребовлянського управління ГУ ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина та голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників органів ДПС Оксана Наконечна.

Звертаючись до діток, Михайло Яцина розповів про важливість свята, його роль у житті кожної людини. Повідавши заодно дітям історію про те, як дорогою до реабілітаційного центру податківці зустріли святого Миколая.

– Ми розказали Чудотворцеві, — сказав Михайло Яцина, — з яким нетерпінням чекаєте на його дарунки, наскільки важливо для вас, щоб він прийшов. Тому Миколай і передав для вас оці гостинці.

Керівник також побажав діткам міцного здоров’я, щастя, добробуту в їхніх родинах, успіхів у навчанні, щедрих подарунків від Миколая та здійснення найзаповітніших мрій у новому році.

Щороку діти готуються до візиту податківців — готують святковий концерт. Цього разу в залі теж панував радісний святковий настрій, викликаний щедрівками, колядками, щирими піснями вихованців старшого та середнього віку, танцями першокласників. Вихованці центру подарували гостям тепло своїх сердець, відкритість душ та позитивні емоції.

На завершення податківці подякували школярам за концерт, запевнили їх у своїй підтримці і надалі. Вихованці теж висловили вдячність за подарунки, сказали, що завжди раді бачити в себе таких гостей.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області