Популярні адміністративні послуги

У січні-листопаді 2019 року сімнадцять центрів обслуговування платників органів ДПС Тернопільської області відвідав 299331 платник податків. Податківці надали їм 104964 адміністративні послуги.

Більшість з них надали працівники Тернопільського управління — 34458 послуг чи 32,8 відсотка. Трохи менше — фахівці Кременецького, Теребовлянського, Чортківського, Козівського управлінь — відповідно 20687 (19,7 відсотка), 16611 (15,8 відсотка), 15626 (14,8 відсотка), 12227 (11,6 відсотка). Ще 5355 осіб скористалися адміністративними послугами ГУ ДПС в області.

Найбільшу питому вагу займає послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Таким сервісом скористалися 44730 осіб. На другому місці за популярністю послуга видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 23672, а також надання витягів з реєстру платників єдиного податку — 6602, реєстрація платників єдиного податку — 6192.

У приміщенні ЦОП Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Упродовж січня-листопада цього року працівники підрозділу згенерували 10032 відкриті ключі електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області