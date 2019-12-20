Продаєте алкоголь і цигарки неповнолітнім — позбудетесь ліцензій

Упродовж січня-листопада 2019 року фахівці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДПС у Тернопільській області провели 248 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму три млн 674,4 тиcячі гривень.

Під час перевірок встановлено 251 порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, податківці виявили 121 факт торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, 45 випадків продажу тютюнових виробів поштучно. Серед найпоширеніших порушень також реалізація алкоголю на розлив для споживання на місці (29 фактів) і торгівля тютюновими виробами за цінами вищими, ніж встановлені максимально оптово-відпускні або роздрібні (21 випадок) тощо.

Також з початку року анулювано 300 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 245 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними. В тому числі 13 — за порушення вимог згаданого Закону стосовно продажу тютюнових виробів та алкоголю особам, які не досягли вісімнадцяти років.

Загалом же на початок грудня 2019 року на території області є 4522 діючі ліцензії: 2465 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 2048 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області