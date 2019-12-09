Просто: запуск програмних РРО

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує інформаційно-роз‘яснювальну кампанію щодо програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Їх застосування передбачене нещодавно прийнятим законодавством.

Скажімо, з першого січня 2020 року ДПС представить програмне РРО для тестування. Його презентують, аби протестувати та внести корективи. Тестовий режим триватиме до 19 квітня 2020 року. Після цієї дати програмні РРО можна буде використовувати поряд із традиційними касовими апаратами.

За цей період платники зможуть ознайомитися з новими правилами, протестувати програмні РРО, зрозуміти їхні переваги і визначити для себе, якими моделями все ж користуватися в своїй діяльності. Зауважимо, що ДПС надаватиме своє програмне рішення безкоштовно, як і безкоштовно здійснюватиме його обслуговування і підтримку.

Поряд із тим із першого жовтня 2020 року розшириться перелік видів діяльності, щодо яких ФОПи 2—4 груп застосовуватимуть РРО. Зокрема, до них підпадають такі види діяльності:

— реалізація товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

— реалізація технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

— реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізація ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів дорогоцінного каміння;

— роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах;

— ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування, крім продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів; страв та безалкогольних напоїв в їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

— туристичні агенства і туроператори;

— готелі та подібні місця тимчасового розміщення;

— реалізація текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів.

А вже з першого січня 2021 року зобов’язані використовувати РРО підприємці — платники єдиного податку 2—4 груп.

Також із цього дня підвищуються ліміти доходу платників єдиного податку з 1,5 мільйона до 2,5 мільйона гривень.

Тобто суб’єкт господарювання зможе обирати чи використовувати класичний РРО (який застосовується сьогодні), чи користуватися окремим програмним рішенням, яке можна завантажити на комп’ютер, планшет, смартфон.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області