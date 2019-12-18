Сплачений єдиний внесок включаєте до складу витрат

Відповідно до пункту 4 першої частини статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) є фізичні особи — підприємці. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно ж із пунктом 2 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435, фізичні особи — підприємці формують та подають до органів доходів і зборів звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Платники, зазначені, зокрема у пункті 4 першої частини статті 4 згаданого Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування встановлено статтею 177 Податкового кодексу України.

Відповідно до пункту 177.2 цієї статті об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід. Тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Перелік же витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем, визначений пунктом 177.4.

Скажімо, згідно з його підпунктом 177.4.3 до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування, належать, зокрема суми ЄВ у розмірах і порядку, встановлених законом.

Тобто фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу витрат суму сплаченого за квартал ЄВ по факту сплати, за умови її документального підтвердження, оскільки зобов’язана сплачувати ЄВ за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який він сплачується.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області