Сплачують податкові борги

У січні-листопаді 2019 року 572 юридичні особи, які допустили податковий борг на початок року, скоротили його на 88,3 мільйона гривень. До того ж 421 суб’єкт господарювання повністю сплатив заборгованість на суму 77,6 мільйона гривень.

Внаслідок погашення податкового боргу зведений бюджет поповнився на 27,4 мільйона гривень. До державного бюджету боржники спрямували 19,9 мільйона гривень.

Із початку року податківці направили до суду 100 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 53,9 мільйона гривень. Уже задоволено 54 звернення на суму 26,4 мільйона. Задля стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби до суду також направили 55 позовів. Заявлена в них сума податкового боргу склала 139 мільйонів гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшли 703,4 тисячі гривень, що на 61,4 тисячі більше, ніж в аналогічному торішньому періоді. З них державний бюджет отримав 202,5 тисячі гривень, що на 33,5 тисячі більше показника січня-листопада 2018 року, а місцеві — 74,5 тисячі гривень, що в дев’ять разів більше, ніж торік.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області