Тернопільську митницю рерганізували

Постановою Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2019 року за номером 858 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби» Тернопільську митницю ДФС реорганізовано шляхом приєднання до Галицької митниці Державної митної служби України. Інформацію про реорганізацію Тернопільської митниці ДФС 27 листопада 2019 року внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У Тернополі функціонуватиме митний пост «Тернопіль» Галицької митниці Держмитслужби. Натомість митний пост «Чортків» буде у складі Буковинської митниці Держмитслужби.

Варто також додати, що Тернопільська митниця ДФС продовжує здійснювати свої повноваження до передачі їх Галицькій митниці Держмитслужби.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області