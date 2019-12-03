Сто шість юнаків і дівчат навчаються в Гримайлівській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті I—III ступенів Тернопільської обласної ради. І чи не всі минулої суботи зранку зібралися в спортивному залі — очікували на приїзд гостей з обласного центру та Гусятина, які пообіцяли завітати до них на олімпійський урок.

Тож перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, член виконкому цієї громадської організації, голова Тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Георгій Гунтік, голова Гусятинського осередку НОК України, керівник районного відділення «Приватбанку» Володимир Будзінський, директор районного комунального підприємства «ФСТ «Колос» — спорт для всіх» Антон Кузик та директор Гусятинської ДЮСШ Ігор Троян були приємно вражені щирим і теплим прийомом.

Для декого з гостей школярі вже раніше стали добрими знайомими. Тому, не гаючи часу, діти стали розповідати, як під час уроків фізкультури готувалися до спортивного свята, дружно взялися допомагати розвішувати банери на олімпійську тематику.

Необхідний короткий історичний екскурс, звісно, нікого не залишив байдужим. Однак по десять юних фізкультурників із команд «Смайлик» і «Дружні», відчувалося, з нетерпінням очікували, які ж цього разу випробування їм підготував учитель фізкультури Степан Кирик. Естафети, і справді, виявилися азартними й захопливими. Необхідно було продемонструвати і швидкість, і стрімкість, і фізичну витривалість. А ще — знання історії сучасного олімпійського руху під час тематичної вікторини.

Суперечка була настільки принциповою, що перед завершальною комплексною естафетою друзі-суперники набрали однакову кількість балів. Під час же завершального випробування перемога дісталася «Дружнім». Не випадково, мабуть, гаслом своєї команди обрали: «У здоровому тілі — здоровий дух».

Однак переможених того дня, звісно, не було. Адже діти чудово пам’ятають й олімпійський принцип: «Головне не перемога, а — участь». У нагороду ж від гостей із громадської організації прихильників олімпійського руху всім учасникам змагань дісталися пам’ятні призи з олімпійською символікою, солодкі подарунки, м’ячі для ігрових видів спорту. А «Дружнім» — ще й медалі чемпіонів.

На завершення спортивного свята директор школи Василь Осідак і його заступник з навчальної роботи Надія Чорнобров висловили задоволення від того, що місцеві осередки НОК України в Тернопільській області загалом і Гусятинському районі зокрема опікуються вихованцями навчального закладу. Так само, як постійно допомагають школярам ТОВ «СЕ Борднетце Україна», комбінат «Миронівські хлібопродукти».

На фото: під час змагань.

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