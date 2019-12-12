«Волонтерська премія-2019» — отцеві Андрієві Любуню

Наприкінці жовтня ми повідомляли нашим читачам, що настоятель парафій у селах Куликові й Лішні Кременецького району, військовий капелан Православної церкви України та волонтер о. Андрій Любунь номінований організацією «Євромайдан SOS» на волонтерську премію. Ми тоді бажали отцю Андрієві, щоб ця премія дісталася саме йому, адже його самовіддана жертовна праця справді вартує нашої вдячності та визнання громадськості.

І ось наше побажання збулося: протоієрей Андрій Любунь отримав «Волонтерську премію-2019» від «Євромайдану SOS». Церемонія нагородження відбулася 30 листопада у Будинку звукозапису Національного радіо в Києві. Окрім цієї номінації, визначались переможці й в інших, зокрема «Підтримка українських військових», «Підтримка вразливих верств населення». Лауреатами премій «Євромайдану SOS» стали також переселенець із Луганська Віталій Андрієць, який заснував у Черкасах майстерню «Мудрий тесля», де навчає ремеслу дітей, які ростуть без батьків, та ветеранка і волонтерка правозахисного громадського проєкту про українських жінок на війні «Невидимий батальйон» Катерина Приймак.

Треба сказати, що номінувались на відзнаки «Євромайдану SOS» аж 123 волонтери з різних місць України, а отримали їх лише кілька осіб. Ми ж нині щиро радіємо за отця Андрія Любуня, якого уже добре знають не лише на Тернопіллі, а й, без перебільшення, в усій Україні. Принаймні у волонтерському середовищі та серед родин загиблих героїв на Донбасі. Адже це він першим в Україні ініціював будівництво каплиці-пантеону, на стінах якої уже викарбувані імена усіх загиблих захисників Вітчизни з багатьох областей України. А за кінцевим задумом тут має з’явитись повний мартиролог усіх загиблих наших захисників у російсько-українській війні. А ще отець Андрій разом із помічниками уже провів біля каплиці-пантеону у Лішні дві всеукраїнські прощі для родин загиблих — і вони їдуть сюди з великим трепетом, бо тут живе пам’ять про їхніх синів та чоловіків, що віддали свої молоді життя, аби жила Україна. А нещодавно батьки новітніх українських героїв із Херсонщини висадили біля каплички 137 саджанців червоних канадських дубочків: рівно стільки представників цієї південної області не повернулись живими із поля бою.

Настоятель парафій у Куликові та Лішні продовжує їздити з волонтерською допомогою українським бійцям на Донбас, а ще, щоб підтримати їх духовно. Отець Андрій був визнаний людиною року-2017 на Тернопіллі. А тепер ось нове громадське визнання його жертовного служіння — від «Євромайдану SOS». Вітаємо, всечесний отче! І хай Господь дає сил і снаги у всіх Ваших починаннях.

Галина САДОВСЬКА.

На фото з вільних джерел (зліва направо): лауреати волонтерських відзнак Тетяна ФІЛІМОНЕНКО та о. Андрій ЛЮБУНЬ, співачка Анжеліка РУДНИЦЬКА та учасник бойових дій, активний помічник о. Андрія у всіх його починаннях Андрій БІНДАС.